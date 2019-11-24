Канада пам'ятає: посадовці вшанували пам'ять жертв Голодомору в Україні

Міжнародна спільнота має докласти зусиль для недопущення зловживань владою, що свого часу призвели до Голодомору в Україні.

Про це йдеться у відеозверненні прем’єра канадської провінції Альберта Джейсона Кені, записаному з нагоди Дня пам’яті жертв Голодомору.

“Ми приєднуємося до усіх вихідців з України у заклику до збереження пам’яті загиблих. Ми згадуємо їх та зобов’язуємося боротися проти зловживань державною владою, що призвели до цього жахливого злочину”, - сказав Кені.

Він наголосив, що комуністичний режим не лише навмисно винищував українців голодом, а й намагався знищити усі згадки про це. “На щастя, після падіння комуністичного режиму було знайдено архіви, які продемонстрували масштаб цього зла, спланованого й втіленого поплічниками Сталіна”, - зазначив прем’єр.

Своє звернення він завершив словами українською мовою: “Вічная пам’ять”.

Водночас, міністр оборони Канади Харджит Саджан разом із українським колегою Андрієм Загороднюком узяв участь у церемонії вшанування жертв Голодомору, що відбулася під час Міжнародного безпекового форуму у Галіфаксі.

«Нині ми вшановуємо загиблих під час Голодомору. Канадці підтримують українців, наших друзів та партнерів. Ця систематична спроба зламати український народ зазнала поразки, але лише після мільйонів смертей», - написав він у Тwitter.

Саджан додав, що Канада «пам’ятає й завжди буде поруч із українцями”.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо у зверненні з нагоди 86-их роковин Голодомору заявив, що Канада рішуче підтримує Україну у її боротьбі за захист власного суверенітету.

Канада у 2008 році стала першою державою після України, яка визнала Голодомор актом геноциду українців. Відтоді у країні на офіційному рівні відзначається День пам’яті жертв Голодоморів.