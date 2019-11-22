В італійській Мортарі відбудеться благодійний концерт на допомогу пораненим українським воїнам

Українців італійського міста Мортара запрошують 24 листопада на благодійний концерт, метою якого є допомога пораненим українським воїнам.

Про це повідомила президент асоціації «Відродження України» (Мілан) Ольга Максимів на своїй сторінці у Facebook.

«Дорогі земляки! Тих, хто незважаючи на відстань, несе в своїм серці любов до рідної землі, тих, хто любить українську пісню, тих, хто не байдужий до долі своєї Батьківщини, тих, хто хоче допомогти пораненим на Сході, - запрошуємо щиро до нас у Mortara, via Belvedere. Пісенне благодійне свято відбудеться 24 листопада», - зазначила Ольга Максимів.

Як повідомляється, приходити можна від самого ранку. Урочистості почнуться о 13:00. Після концерту на гостей очікує частування.

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Як повідомляв Укрінформ, українці в Мортарі регулярно організовують благодійні заходи з метою збору допомоги, зокрема, пораненим українським воїнам та добровольцям на сході України. Так, у травні відбувся святковий захід "Ти єдина, Україно!", на якому зібрали пона1 тис. євро.

У вересні українська громада Мортари вже вп'яте взяла участь у традиційному "Дні гуски" та зібрала кошти для поранених військових і дітей-інвалідів в Україні.

Фото: Христина Панасюк у Facebook