У СКУ закликали світ до подальшої підтримки України у боротьбі проти російської агресії

Світовий конґрес українців (СКУ) вшанував захисників гідності й свободи в України та закликав міжнародне співтовариство й надалі підтримувати Україну в її боротьбі проти російської агресії.

Про це йдеться на сайті СКУ з нагоди Дня Гідності та Свободи.

“Світовий конґрес українців (СКУ) вшановує всіх, хто став на захист права українського народу жити в гідності й свободі, а також тих, які й далі стоять на передовій лінії цієї сучасної війни, не допускаючи нового уярмлення України закордонним агресором. Ми закликаємо міжнародне співтовариство пам’ятати про жертви українського народу в ім'я глобального миру і безпеки та й далі бути на боці українського народу, посилюючи тиск на Російську Федерацію для виведення з української території військ, найманців, зброї та матеріалів”, - заявив президент СКУ Павло Ґрод.

Нагадується, що 21 листопада 2013 р. народ України зібрався на столичному Майдані Незалежності, щоб захистити своє прагнення жити вільно та в демократії, яка поважає народний вибір. «Цей день, який започаткував низку подій, що призвели до Революції Гідності з трагічними наслідками, ми відзначаємо як День Гідності та Свободи», - йдеться у повідомленні.

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«Боротьба за свободу, яка розпочалася в цей день шість років тому, продовжується, оскільки гібридна війна Російської Федерації проти України постійно забирає життя мужніх захисників і невинних мирних жителів, а широкомасштабна дезінформаційна намагається дискредитувати Україну та її народ», - зауважили в СКУ.