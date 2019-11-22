Діаспора привітала Фріланд з призначенням на посаду віцепрем’єр-міністра Канади

Світовий конґрес українців (СКУ) та Конгрес українців Канади (КУК) привітали ексміністра закордонних справ Канади Христю Фріланд з призначенням на посаду віцепрем'єр-міністра Канади.

Про це йдеться на сторінках СКУ та КУК у Facebook.

«У ролі міністра закордонних справ Христя Фріланд сміливо захищала Канаду на міжнародній арені, демонструючи здатність держави бути інноваційним, творчим та справедливим лідером у питаннях світового рівня. Ми особливо вдячні за її рішучий захист України в боротьбі з гібридною агресією Російської Федерації, а також за провідну роль Канади в підтримці України та прагнень її народу», - зазначили в СКУ.

У Світовому конґресі українців висловили Христі Фріланд «найкращі побажання для подальших успіхів».

У Конгресі українців Канади (КУК) також привітали Христю Фріланд із новим призначенням. «Міністр Фріланд – перша канадська українка, призначена на посаду віцепрем’єр-міністра! Дякуємо за Ваше упевнене керівництво та рішучість на посаді міністра закордонних справ Канади та вітаємо з новою роллю!», - йдеться у дописі на сторінці КУК.

Конгрес українців Канади у соцмережі також привітав новий Кабінет Міністрів. «Ми очікуємо продовження продуктивних та ефективних відносин з урядом Канади», - додали у КУК.

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Як повідомляв Укрінформ, цього тижня Христю Фріланд було призначено віцепрем’єр-міністром й міністром міжурядових відносин Канади. У середу, 21 листопада, Христя Фріланд стала десятим віцепрем’єр-міністром Канади і першим – українського походження.