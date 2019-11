В Узбекистані відбувся флешмоб до Дня Гідності та Свободи

Посольство України в Узбекистані організувало флешмоб до Дня Гідності та Свободи.

Про це повідомляється на сторінці диппредставництва у Facebook.

«Колектив Посольства України в Республіці Узбекистан долучився до відзначення Дня Гідності та Свободи й організував тематичний флешмоб. Кожен співробітник, будучи безпосередньо за своїм робочим місцем, був разом з багатомільйонною українською родиною у цей день», - повідомляється у дописі.

У рамках акції співробітники Посольства сфотографувалися з плакатами із надписами: «Вільні творять майбутнє», «З Днем Гідності та Свободи», «Шукаючи Європу, ми знайшли Україну» тощо.

Читайте також: В ОАЕ День Гідності та Свободи відзначили разом із українськими воїнами

Фото: Embassy of Ukraine in the Republic of Uzbekistan у Facebook