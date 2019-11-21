У Білостоці відкрили виставку про Голодомор – радянський геноцид в Україні

Виставка фотографій і документів, присвячених історії Голодомору 1932-33 рр. в Україні, відкрилася у польському Білостоці.

Експозиція розповідає про один із найбільших злочинів комуністичного режиму, повідомляє Polskie Radiо.

«У виставково-конференційному центрі Білостоцької архієпархії можна побачити фотографії та документи, присвячені історії Голодомору в Україні. Виставку під заголовком «Совєтський Голодомор – геноцид в Україні. Нас вбивали, бо ми – українці» привезено до Білостока з Києва, на запрошення Музею пам’яті Сибіру. Виставка розповідає про штучний голод, до якого влада СРСР довела у 1930-х роках. За підрахунками істориків, жертвами Голодомору могли стати 7 мільйонів українців, переважно жителі села», – сказала доктор Юлія Коцур з Національного музею «Меморіал жертв Голодомору» в Києві.

У Польщі виставку показано вперше, і це є результатом співпраці музеїв з Білостоку та столиці України, повідомив директор Музею пам’яті Сибіру, професор Войцєх Слєшинський.

«Ми починаємо вже практичну співпрацю з Україною, а точніше – з музеєм Голодомору в Києві (Національним музеем «Меморіал жертв Голодомору»). Відкриваємо виставку, що розповідає про цей період, який був одним із найскладніших в історії України ХХ століття. Варто про це нагадувати, адже трагедію, яка сталася в 30-ті роки в Східній Україні, ми зазнаємо в дещо іншому вимірі після 17 вересня 1939 року вже на наших східних землях», - зазначив Слєшинський.

Як відомо, у суботу, 23 листопада, в Україні відзначатимуть День пам’яті жертв голодоморів. Щороку в четверту суботу листопада українці в Україні та в цілому світі проводять також акцію «Запали свічку», присвячену пам’яті мільйонів жертв голодної смерті.