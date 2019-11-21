Українці в Мілані проведуть щорічну інформаційну акцію до 86-х роковин Голодомору
Про це повідомила волонтерка Леся Цибак у Facebook.
«Дорогі українці! Четвертий рік поспіль українська громада в Мілані проводить інформаційну акцію з вшанування роковин Голодомору 1932-1933 років. Звертаюсь до всіх вас з проханням взяти участь у цій гіркій, страшній, але дуже потрібній справі», - закликала волонтерка.
Леся Цибак наголосила на важивості інформування мешканців Італії та світу про Голодомор - злочин проти українського народу. «Нам важливо й необхідно донести до пересічних італійців та гостей міста, як зумисними діями сталінського режиму наш народ безжалісно винищували! Люди пухли з голоду, помирали від страшної голодної смерті! Їх майже 7 млн безвинно замордованих душ!», - написала волонтерка і додала: «Про геноцид українського народу людство має знати!».
Інформаційна акція відбудеться у неділю, 24 листопада, о 15:30 годині за адресою: Via dei Mercanti, 20121 Milano MI, Italia.
Фото: Укрінформ, Lesya Tsybak у Facebook