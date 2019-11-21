У Швейцарії відбудется пам'ятний концерт на вшанування жертв Голодомору

У Берні 22 листопада пройде пам’ятний концерт з нагоди вшанування пам’яті загиблих від Голодомору 1932-33 рр. в Україні.

Про це повідомляється на сторінці Посольства України в Швейцарії у Facebook.

«Посольство України в Швейцарії має честь запросити вас на Holodomor Memoriam Сoncert, присвячений пам‘яті жертв Голодомору в Україні 1922-1923. У виконанні знаменитих українських артистів прозвучать твори видатних композиторів-фольклористів з різних регіонів України, творчість яких припала на період XX століття», - йдеться у дописі.

Захід відбудеться 22 листопада у концертній залі Yehudi Menuchin Forum Bern за адресою Helvetiaplatz 6, 3005 Bern.

Як зазначається в розміщеному в дописі додатку-флаєрі, під час концерту прозвучать вокальні та інструментальні твори у виконанні заслуженої артистки України, піаністки Оксани Рапіти, заслуженої артистки України, солістки Львівської філармонії Наталії Дитюк та відомого львівського піаніста Мирослава Драгана.

О 18:30, перед початком концерту, відбудеться символічна акція-спомин.

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Як відомо, День пам’яті жертв голодоморів відзначають щороку в четверту суботу листопада. Цьогоріч він припадає на 23 листопада. В Україні та світі з цієї нагоди проходять жалобні заходи, поминальні панахиди, реквієми, тематичні виставки та традиційна акція «Засвіти свічку».

Фото: Укрінформ, Посольство України в Швейцарії у Facebook