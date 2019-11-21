У Кракові запрошують на заходи з відзначення 86-х роковин Голодомору в Україні

Українську громаду у Кракові запрошують до участі у заходах, присвячених відзначенню 86-х роковин Голодомору 1932-33 рр. в Україні.

Про це повідомляє пресслужба Генерального консульства України в Кракові.

«Шановна українська громадо! Запрошуємо до участі у заходах, запланованих Генеральним консульством України в Кракові відзначенню 86-х роковин Голодомору 1932-33 років», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, в суботу, 23 листопада о 10:00 в українській греко-католицькій церкві Воздвиження Честного Хреста (вулиці Вішльна 11, м. Краків) буде відслужено літургію та поминальну панахиду за жертвами Голодомору - геноциду українського народу.

Після проведення богослужіння відбудеться спільне покладання квітів до пам’ятного знаку жертвам Голодомору в Україні.

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Як повідомлялося, День пам’яті жертв Голодомору цьогоріч вшановують 23 листопада.

Фото: prostir.pl