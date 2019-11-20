Фестиваль "Україна в центрі Любліна" у Польщі запропонував різноманіття культурних заходів

Щорічний фестиваль "Україна в центрі Любліна" вдванадцяте відбувся днями у Польщі, запропонувавши палітру культурних заходів.

Про це повідомила пресслужба Генерального консульства України в Любліні.

"З гучним успіхом відбувся щорічний 12-й фестиваль "Україна в центрі Любліна", організований Фундацією духовної культури пограниччя, студентською українською спільнотою Любліна, найактивнішими з яких є з Люблінської Політехніки та Університету ім.М.Кюрі-Склодовської", - йдеться у повідомленні.

Урочисте відкриття проходило у центральній залі Коронного Трибуналу. З вітальними словами зверталися Генеральний консул України в Любліні Василь Павлюк, голова ради міста Я.Пакула, директор Центру міжнародної співпраці мерії К.Становскі, митрат греко-католицької церкви у Любліні та голова Фундації отець С.Батрух.

Триденна програма фестивалю року включала різноманітні культурні заходи, які знаходять відгук щороку у більшої кількості глядачів та учасників (усього більше двадцяти).

У рамках фестивалю, зокрема, відбулися шкільний конкурс на знання України, міська гра пам'ятними місцями України в Любліні, презентація книги про митрополита Шептицького віце-ректора Українського Католицького університету А.Мироновича, виставка, показ фільму та презентація книги волонтерського цікавого і потужного мультимедійного проекту з Києва Ukrainer 'Ukrainian inside.

Також пройшли презентація проекту "Крим - це Україна" кримських активістів з Києва, концерт київської рок-групи "Аудиторія", майстер-класи з української та кримськотатарської кухні, в яких взяли участь багато українських та польських господинь.

Від ГКУ в Любліні фестиваль відвідала консул С.Горбовська, яка подякувала організаторам, поспілкувалася з гостями та українськими відвідувачами.

Фестиваль відвідав також Посол України в Польщі Андрій Дещиця, під почесним патронатом якого проходить фестиваль.