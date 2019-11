Бібліотека в ПАР поповнилася книгами про Україну

Посольство України в Південно-Африканській Республіці (ПАР) передало бібліотеці Університету Південної Африки літературу, присвячену історії та культурі України, її туристичному потенціалу тощо.

Про це повідомляє пресслужба дипустанови.

«Напередодні Дня Гідності та Свободи Тимчасовий повірений у справах України у ПАР Любов Абравітова зустрілася із керівництвом бібліотеки Університету Південної Африки з метою передачі до фондів цього потужного освітнього закладу англомовної літератури, присвяченої Україні, її історії та культурі, туристичному потенціалу тощо», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Любов Абравітова привернула особливу увагу до книги Олега Сенцова та до долі політичних в'язнів Кремля. "Сьогодні вони знаходяться у фокусі нашої зовнішньої політики, і ми згадуємо про них якомога частіше, аби розповісти світу, що насправді відбувається на окупованих Кремлем територіях," - підкреслила вона.

Посольство також передало постери, присвячені громадським журналістам, що потрапили в полон РФ.

Нагадується, що бібліотека Університету Південної Африки є партнером Посольства України в ПАР. Зокрема, протягом 2019 року у співпраці з цією установою відбулося два проекти - виставка, присвячена творчості Марії Примаченко, та дискусія з проблем демократії у глобальному вимірі.

Читайте також: Подружжя українців зі США подарувало Волинській бібліотеці понад 100 цінних видань

День Гідності та Свободи — свято в Україні, що відзначається щороку 21 листопада на честь початку цього дня двох революцій: Помаранчевої революції (2004 року) та Революції Гідності (2013 року).

Фото: Embassy of Ukraine to the Republic of South Africa у Facebook