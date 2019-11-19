Професор Гарварду: Українці у США підтримують Трампа, бо необізнані з ситуацією

Українці у США підтримують переважно президента США Дональда Трампа, бо "необізнані з ситуацією, не читають новин, не хочуть знати, що насправді відбувається".

Таку думку в інтерв’ю Укрінформу висловив професор Гарвардського університету США, українець за походженням Джордж Грабович.

"Це мене найбільше засмучує, - сказав він. – Є поодинокі люди, котрі добре розуміються на політиці, але на загал людям властивий обскурантизм". За його словами, за демократів, "можливо, голосує одна десята" українців.

На думку Грабовича, "українці чомусь засліплені гарними словами й не бачать загрози, яка походить від бажання Трампа будь-що піти на угоду з Путіним".