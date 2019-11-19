Професор Гарварду: Українці у США підтримують Трампа, бо необізнані з ситуацією

Професор Гарварду: Українці у США підтримують Трампа, бо необізнані з ситуацією

Укрінформ
Українці у США підтримують переважно президента США Дональда Трампа, бо "необізнані з ситуацією, не читають новин, не хочуть знати, що насправді відбувається".

Таку думку в інтерв’ю Укрінформу висловив професор Гарвардського університету США, українець за походженням Джордж Грабович.

"Це мене найбільше засмучує, - сказав він. – Є поодинокі люди, котрі добре розуміються на політиці, але на загал людям властивий обскурантизм". За його словами, за демократів, "можливо, голосує одна десята" українців.

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На думку Грабовича, "українці чомусь засліплені гарними словами й не бачать загрози, яка походить від бажання Трампа будь-що піти на угоду з Путіним".

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