Українці в Мадриді зібрали понад 2,3 тис. євро для дитячого благодійного проєкту

На доброчинному вечорі у Мадриді українці зібрали понад 2,3 тис. євро для дитячого благодійного проєкту в Україні.

Про це у Facebook написала організаторка заходу, засновниця благодійної організації "Ланцюжок добра"/"Cadena de Bondad" в Мадриді Наталія Богацька.

"У Мадриді відбувся благодійний вечір "Чужих дітей не буває". Благодійна асоціація "Ланцюжок добра" хоче висловити подяку усім небайдужим, хто підтримав цей проєкт", - зазначила Наталія Богацька і додала: «Завдяки вам усім ми зібрали 2326 євро!".

Засновниця "Ланцюжку добра" подякувала відомим особистостям, які надали лоти для благодійного аукціону, що відбувся у рамках вечора. Це, зокрема, французький футболіст і тренер мадридського футбольного клубу “Реал”, один з найкращих футболістів світу кінця XX — початку XXI століть Зінедін Зідан (лоти - шарф, м’яч і кепка "Реалу" з особистими автографами Зідана), а також український силач, володар титулів "Найсильніша людина України" (2000, 2001, 2002, 2003, 2005) та "Найсильніша людина світу" (2004), заслужений майстер спорту України Василь Вірастюк (лот - календар з автографом).

Серед лотів аукціону та призів лотереї були також вишита сукня від Ярослави Сенишин Крупнак, розписані бокали від художниці Інни Чумакової, патриотичний набір від Ініціативної групи Спілки української молоді в Іспанії (СУМ), смачні солодощі, сувеніри тощо.

Наталія Богацька також подякувала спонсорам, команді «Ланцюжку добра» та усім людям, які додатково долучилися коштами.

Зібрані гроші будуть підуть на благодійний проєкт "Чужих дітей не буває" до Дня святого Миколая.

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Благодійна організація "Ланцюжок добра" допомагає дітям з малозабезпечених родин, онкохворим, захисникам України та українцям, які опинилися у біді. В організації запрошують до співпраці усіх охочих.

Фото: pokuttya.fund