Посольство в Казахстані привітало з 25-річчям школу-гімназію №47, де вивчається українська мова

Дипломати Посольства України в Республіці Казахстан взяли участь у відкритому уроці, а також завітали на святковий концерт присвячений 25-и річчю школи-гімназії №47, де вивчається українська мова.

Про це повідомляє пресслужба диппредставництва.

«Дипломати Посольства України в Республіці Казахстан взяли участь у відкритому уроці, а також завітали на святковий концерт, присвячений 25-и річчю школи-гімназії №47, яка є єдиним учбовим закладом базової середньої освіти в Центральній Азії, в якому вивчається українська мова», - йдеться у повідомленні.

Перший секретар ПУ в РК Ігор Мисик привітав учнів та педагогічний колектив школи з ювілеєм. Він закликав школярів Української школи № 47 активніше використовувати можливості двосторонньої міждержавної співпраці в освітній сфері для здобуття вищої освіти в українських навчальних закладах. Запорукою успішного навчання в Україні будуть добрі знання з української мови.

Святковим подарунком від Посольства стали шкільні посібники з української мови та літератури, географії й історії України у кількості понад 60 примірників.

Раніше, 15 листопада, дипломати Посольства України в Республіці Казахстан взяли участь у Міжнародному освітньому форумі «Гімназія – світогляд, компетентність, творчість» у м.Нур-Султан. Захід відбувся з нагоди відзначення 25-річчя державного закладу «Комплекс «Дитячий садок-школа-гімназія № 47» м.Нур-Султан, зазначається у повідомленні.

Як зазначається у повідомленні пресслужби дипустанови, радник Посольства О.Кобзистий вручив директорові освітнього закладу О.Тодераш офіційне привітання від Посла України в РК Івана Кулеби.

У виголошеному привітанні керівника дипустанови було відзначено, що "впродовж чверті століття педагогічний колектив дитячого садка-школи-гімназії створює для юних казахстанців чудові можливості відчувати смак рідної мови великого українського Кобзаря Т.Шевченка, доля якого була тісно пов’язана з казахстанською землею, а тривала взаємовигідна співпраця Посольства з цим закладом стала одним із символів дружніх відносин між нашими країнами".

Фото: пресслужба Посольства України в Республіці Казахстан