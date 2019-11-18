СКУ долучився до кампанії зі збірки коштів для спорудження другої черги Меморіалу жертв Голодомору

Світовий конґрес українців (СКУ) підтримав міжнародну кампанію зі збірки коштів з метою фінансової допомоги для постійної експозиції та Фонду донорів Національного музею “Меморіал жертв Голодомору” в Києві.

Кампанію розпочав Міжнародний благодійний фонд розвитку Меморіалу жертв Голодомору у партнерстві з Канадсько-українською фундацією (КУФ), йдеться на сайті СКУ.

“Як партнер-засновник проєкту, Світовий конґрес українців з гордістю підтримує розвиток другої черги Меморіалу жертв Голодомору в Києві та ініціативу Канадсько-української фундації зі збірки коштів. Залучення українських та міжнародних експертів сприятиме створенню музею Голодомору світового рівня, який буде збагачувати знаннями та інформувати відвідувачів з усього світу про цей геноцид українського народу”, – заявив віцепрезидент СКУ та голова Міжнародного координаційного комітету СКУ з питань Голодомору Стефан Романів.

Спорудження в Києві на березі Дніпра другої черги діючого Національного музею “Меморіал жертв Голодомору” здійснюється на основі публічно-приватного партнерства. Уряд України несе відповідальність за зведення будівлі, а Міжнародний благодійний фонд розвитку Меморіалу жертв Голодомору – за інтер’єр музею, включно з основною експозицією, та за Фонд донорів. Постійну експозицію буде підготовлено всесвітньовідомими компаніями з музейного дизайну Haley Sharpe Design та Nizio Design International.

“Канадсько-українська фундація має приємність приєднатися до Міжнародного благодійного фонду розвитку Меморіалу жертв Голодомору в рамках кампанії зі збірки коштів для цього важливого міжнародного проєкту. –КУФ має значний досвід фінансування та реалізації великих проєктів, які впливають на життя українського народу, а Меморіал жертв Голодомору – це ще один приклад ініціативи, яка стане спадщиною світової української спільноти для подальшого зміцнення української ідентичності”, - заявив колишній голова КУФ (2007-2013) Богдан Онищук.

Багатомільйонний проєкт буде вперше публічно представлено 19 листопада 2019 р. на спеціальному заході Національного музею “Меморіал жертв Голодомору” за запрошеннями, який організовує Наглядова рада Міжнародного благодійного фонду розвитку Меморіалу жертв Голодомору під головуванням колишнього віцепрем'єр-міністра України (2007–2010) Івана Васюника. Захід об’єднає друзів цього проєкту, у тому числі й представників уряду та керівників великих українських та міжнародних компаній.

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Фото: holodomormuseum.org.ua