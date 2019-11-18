Фільм "Людина з табуретом" покажуть у Буенос-Айресі

Документально-пригодницьку стрічку "Людина з табуретом" про режисера й мандрівника Леоніда Кантера продемонструють у столиці Аргентини 15 грудня.

Про це повідомив пресовий референт Референтури преси УКТ "Просвіта" в Аргентині Хав’єр Апонюк Савич у Facebook.

"У неділю, 15 грудня, о 16:30 в УКТ "Просвіта" в Буенос-Айресі відбудеться показ фільму "Людина з табуретом" українського режисера Ярослава Попова", - йдеться у дописі.

Як зазначається, «фільм і веселий і сумний, шокуючий та глибокий, казковий та надто реальний», а «неймовірна історія українця Леоніда Кантера відгукнеться в кожному серці».

"Товариство "Просвіта" запрошує своїх членів, українську громаду та всіх прихильників відвідати цю подію та насолодитися як фільмом, так і приємною розмовою з режисером Ярославом Поповим", - зазначив Хав’єр Апонюк Савич у соцмережі.

"Людина з Табуретом" – фільм про останню подорож мандрівника та режисера Леоніда Кантера. У 2004 на звичайній київській кухні студенти вигадали просту, але чудернацьку гру «З табуретом до океану»: донести чотири дерев’яні табурети до чотирьох океанів.

У фільмі показано останню, четверту подорож до Тихого океану, що тривала рік. Леонід знімав усе, що його оточує, що й обернуло його життя на кіно.

"Стрічка «Людина з табуретом» мала бути маніфестом одвічній силі людських мрій і її потужних дій. Проте сценарій змінило саме життя, а точніше – подорож, яку безстрашний мрійник вирішив здійснити останньою", - йдеться в анонсі.

Як повідомлялося, фільм "Людина з табуретом" створено на основі матеріалу, який Леонід Кантер відзняв під час експедицій з табуретом до океану, участі у захисті Донецького аеропорту та інших епізодів свого життя. Частиною проекту стали казки народів світу, які зібрали дружина Леоніда Діана Карпенко та дочка Магдалена під час подорожі до Мису Горн. Оформлення казок виконала студія Ridni Animation. Музику до фільму створили та надали гурти OY sound system, Balaklava Blues, Freel та ДІЛЯ і навіть один з учасників табуретної експедиції.

Прем'єра фільму відбулася 20 лютого у київському кінотеатрі "Жовтень".