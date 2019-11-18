У Туреччині вшанували пам’ять представника УНР Володимира Мурського

У Стамбулі члени Українського культурного товариства днями вшанували пам’ять українського журналіста, письменника, педагога, громадського діяча, дипломата, представника екзильного уряду УНР в Туреччині (1929—1935) Володимира Мурського.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

З нагоди дня народження Володимира Мурського (10 листопада 1888 р.– 19 липня 1935 р.) представники товариства відвідали у п’ятницю місце поховання Мурського. Після покладання квітів присутнім розповіли його біографію та відомості про період життя в Стамбулі.

Інформацію про представника УНР в Стамбулі також опублікували турецькі ЗМІ. Зокрема, турецьке видання Milliyet розповіло, що Володимир Мурський прожив недовге, але дуже насичене життя, а його найбільш продуктивний час припав на «турецький період».

«Мурський - українець, політик, соціолог, державний діяч, дипломат, письменник, видавець та педагог, провів останні періоди свого короткого, але насиченого життя в Стамбулі… Він був важливою фігурою в уряді заслання. 6 років, які він прожив у Стамбулі, були найбільш насиченими», - йдеться у статті.

Мурський відповідав за антирадянську пропаганду в Україні. За його організації та сприяння країну покинули більше 80 опозиційних політиків, які з родинами прибули до Стамбула.

«Однак у цей період Стамбул став центром діяльності радянської розвідувальної служби. Також почалися спеціальні операції проти політичних лідерів у вигнанні. Мурський, був найбільшою ціллю російських агентів, але він наполегливо працював над вирішенням проблем української діаспори та встановив тісні зв’язки з турецьким урядом та представниками інших країн», - розповідається в статті.

Зазначається також, що Мурський був особисто знайомий з турецьким лідером Мустафою Кемалем Ататюрком та подарував йому свою книгу турецькою мовою.

Офіційною причиною смерті представника УНР у Стамбулі стала пухлина мозку, яка спричинила крововилив. Існують припущення, що смерть Мурського була результатом спланованої радянськими спецслужбами операції.

Як відомо, весною минулого року в Стамбулі встановили місце поховання Володимира Мурського. Його могилу вдалося віднайти завдяки спільним зусиллям Генерального консульства України в Стамбулі та Українського культурного товариства в Стамбулі й особисто кореспондента спілки Алії Усенової.

Фото: Aliya Usenova у Facebook