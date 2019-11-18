У Нью-Йорку віддали шану Пантелеймону Кулішу - "першому модерному інтелектуалу"

В Українському інституті Америки в Нью-Йорку відбулася публічна наукова конференція «200-та річниця Пантелеймона Куліша (1819 – 2019)».

Захід організували Наукове товариство ім. Шевченка, Українська академія мистецтв і наук США та Український науковий інститут Гарвардського університету, повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Нью-Йорку.

«Пантелеймон Куліш був першим українським модерним інтелектуалом, тому вивченню його спадщини приділяється така увага… Він порушував євроцентричні питання, думав про Європу, дав початок інтелектуальній модерній історії», - зазначив літературознавець професор Джордж Грабович.

У Нью-Йорку віддали шану Пантелеймону Кулішу. Фото: Володимир Ільченко / Укрінформ

Президент Наукового товариства ім. Шевченка Галина Гринь у коментарі Укрінформу охарактеризувала Куліша як «одного із засновників української ідентичності».

«Він сприяв Шевченкові, переклав Біблію на українську, створив українську абетку – так звану кулішівку. Для української нації він – ключова людина, хоча його досі недостатньо знають і вивчають», - констатувала Галина Гринь.

У зв'язку з цим вона нагадала, що за сприяння українських інститутів Америки в Україні виходить друком 30-томне зібрання творів Пантелеймона Куліша - станом на сьогодні вже надруковано 6 томів.