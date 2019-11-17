Учні української суботньої школи Варшави написали Диктант національної єдності

Учні варшавської суботньої школи, їхні батьки та всі охочі члени української громади написали в суботу Всеукраїнський радіодиктант національної єдності.

До написання диктанту долучилися близько 40 осіб, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Учителька української мови суботньої школи Анна Романик розповіла агентству, що диктант вирішили перенести на тиждень, оскільки через тривалі вихідні у зв’язку з днем незалежності Польщі не всі охочі змогли б узяти в ньому участь.

Диктант національної єдності у Варшаві. Фото: Юрій Банахевич / Укрінформ

Як повідомляв Укрінформ, 8 листопада у Києві в Національній бібліотеці ім. Володимира Вернадського відбувся ХІХ Всеукраїнський диктант національної єдності.

Близько п'яти тисяч учасників диктанту надіслали свої роботи в електронному вигляді для перевірки. Переможців оголосять 18 листопада о 13:15 на першому каналі Суспільного радіо UA: Українське радіо.