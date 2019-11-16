У Варшаві відзначили 90-річчя українського шкільництва

Урочистості з нагоди 90-річчя українського шкільництва у Варшаві відбулася у Посольстві України в Польщі.

З цієї нагоди посол України Андрій Дещиця вручив учителям відзнаки Міністерства освіти й науки, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

“Подяка і шана вам за те, що ви плекали й розвивали українське шкільництво і маєте плани на його подальший розвиток. Це - непросте завдання, оскільки потрібно передати історію, мову, культуру молодим поколінням, щоб вони могли й надалі розвивати українство у Варшаві, Польщі та світі”,- підкреслив посол.

Він зауважив, що українське шкільництво завжди було складно розвивати - як у довоєнний період, часи комуністичного режиму, так і сьогодні.

За словами Дещиці, зараз ситуація дещо покращується, оскільки у Варшаві вже діють три осередки з вивчення української мови, є сприяння з боку польської держави, і Україна виділяє гранти на реалізацію певних освітніх проєктів.

“Але насправді ми не досягли того, чого всі хочемо: мати повноцінну українську школу. Перед нами має бути завдання: створити таку школу на зразок британської чи американської, і це можна зробити лише спільними зусиллями”, - підкреслив дипломат.

Учитель історії Олександр Пустовий розповів про історію українського шкільництва у Варшаві, яке бере свій початок від сімей воїнів УНР, котрі після 1921 року опинилися в Польщі. Серед учителів української мови була й відома поетеса Олена Теліга, яка працювала у Варшаві упродовж 1929-1939 років.

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Після вручення вчителям українських суботніх шкіл відзнак за вагомий внесок у відродження і розвиток національної культури відбувся невеликий концерт - свою майстерність показали учні українських навчальних закладів.