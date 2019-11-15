У Дакарі презентували видання про історію та сучасність України

У Сенегалі відбулася презентація літератури на українську тематику та її передача бібліотеці Університету третього віку “UNITRA-S” м. Дакар.

Про це повідомляє пресслужба Посольства України в Республіці Сенегал.

«В Університеті третього віку “UNITRA-S” м. Дакар відбулася презентація літератури на українську тематику. Тимчасовий повірений Антон Барабуля передав у дар бібліотеці Університету книжки, присвячені історії та сучасності України», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, серед подарованих видань – «Коротка історія України» Олександра Палія, збірка «#MADEINUKRAINE», графічний роман Сергія Захарова «Діра», присвячений подіям на Донбасі 2014 року.

Університетській бібліотеці також передали збірник «Міжнародне визнання Голодомору 1932-1933 рр. в Україні та вшанування пам’яті жертв», до якого увійшли документи щодо визнання Голодомору актом геноциду українського народу та вшанування пам’яті жертв Голодомору, прийняті парламентами і місцевими органами влади держав світу та міжнародними організаціями.

Фото: Ambassade d'Ukraine en République du Sénégal Посольство України в Сенегалі у Facebook