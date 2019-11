Українська письменниця Інна Курило презентує в Абу-Дабі нову казку для дітей

Українська письменниця, мандрівниця, казкотерапевт Інна Курило 16 листопада презентує маленьким читачам в Абу-Дабі нову казку про котика Кексика.

Про це повідомив координатор української громади в Абу-Дабі Євгеній Семенов у Facebook.

«Зараз у столиці Еміратів перебуває Інна Курило (Inna Kurylo) - казкотерапевт, модель, письменниця, яка створила й успішно презентувала у нас минулого року серію книжок "Пригоди Кексика і його друзів" - казки про котика Кексика, такого ж допитливого як усі діти, який так само бешкетує та вчиться. Пані Інна проведе презентацію своєї нової казки "Кексик та інтернет" для нас в Абу-Дабі, цього разу - в Українській громадській рідній школі в Абу-Дабі», - йдеться у дописі.

Як зазначається, нова книжка орієнтована на дітей віком від 6 до 10 років, але цікаво буде всім: з малечею почитають та обговорять казки, а з дорослими поспілкуються та поділяться досвідом.

Презентація розпочнеться об 11:20 за адресою: American Community School of Abu Dhabi, behind BMW Showroom, Khalidiya Area, Corner of Al Bateen St 6 and - Mileih St - Abu Dhabi.

Усіх охочих просять реєструватися на зустріч у коментарях.

"Казка - поруч! А українська казка - поруч навіть в Абу-Дабі!", - зазначив Семенов.

У новій казці розповідається про котика Кексика, який знайомиться з інтернетом. Разом із Домовичком він вирушає в захопливу подорож всесвітньою павутиною, зустрчається з її мешканцями і знаходить пригоди ще й у світі інтернету.

Як зазначається на сторінці Інни Курило у Facebook, вона - щаслива дружина, мама двох дітей та бабця чотирьох онуків. Допомагає батькам та дітям знайти порозуміння за допомогою казок та власного досвіду.

Інна Курило також є авторкою навчальних казок, курсу з казкотворення, статей-порад з сімейних відносин.

Фото: Yevheniy Semenov‎ у Facebook