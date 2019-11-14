Український культурний центр в Йорданії поповнився художньою та навчальною літературою

Щонайменше чотири десятки книжок українською мовою отримав Український культурний центр (УКЦ) "Українська Хата в Йорданії" упродовж місяця.

Про це йдеться на сторінці центру в Facebook.

"УКЦ "Українська Хата в Йорданії" висловлює щиру вдячність українському поету, ветерану АТО Андрію Кириченку за безцінний дарунок для української громади, а саме збірки поезій "От така війна", "Це наша правда", "Гільзи у кишені", - йдеться у дописі.

Зазначається, що ознайомитися з поезією автора усі охочі можуть у приміщенні "Української Хати" щосуботи з 12:00 до 16:00.

Щонайменше 10 видань, серед яких підручники та пізнавальні книжки українською, подарували до бібліотеки УКЦ представники Посольства України в Йорданії родина Лютих.

"Ця підтримка для нас має важливе значення. Бібліотека поповнюється, а знання наших учнів збагачуються", - зазначили в "Українській Хаті" у соцмережі.

Крім того, підбірку з трьох десятків книжок з українськими казками та розвиваючі пазли для наймолодших в дарунок УКЦ передала також Ірина Аль-Санорі, йдеться у Facebook.

В УКЦ висловили щиру подяку за подарунки, які поповнили бібліотеку "Української Хати".

Фото: Ukrainian House in Jordan/Українська Хата в Йорданії