У Петрі триває виставка української художниці Ірини Литвинової

Виставка робіт української художниці Ірини Литвинової триває у йорданському місті Петра.

Про це йдеться на сторінці мисткині у Facebook.

"Рада презентувати мою колекцію «Mysterious pallet» («Чарівна палітра») – історії життя на полотнах. Тільки вони знають усі мої історії, справжні бажання, істинні почуття, глибину переживань. І вони точно збережуть мої таємниці, як пустельні піски та гори Петри зберігають свої", - зазначила Ірина Литвинова напередодні відкриття виставки.

Експозиція відкрилася минулого тижня за участі колективу Посольства України в Йорданії на чолі з Тимчасовим повіреним у справах України в Йорданії Дмитром Бильєвим, представників ГО "Українська Хата в Йорданії", української громади, зазначається у соцмережі. Дитячий гурт "UA kids" під керівництвом Ольги Завидняк подарував гостям вітальні українські пісні.

Ірина Литвинова надихнула гостей своєю творчістю та майстерністю. Мисткиня з радістю розповідала про історію створення кожної картини та подарувала кілька власних робіт Посольству України та "Українській Хаті".

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Виставка триватиме до 15 листопада. У рамках заходу також проходять мистецькі майстер-класи під керівництвом художниці.

Фото: Ukrainian House in Jordan/Українська Хата в Йорданії у Facebook, Iryna Litvinova