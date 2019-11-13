Українська письменниця Євгенія Сенік презентує свою творчість у Стокгольмі

Літературна зустріч з українською письменницею Євгенією Сенік пройде 15 листопада у столиці Швеції.

Про це йдеться на сторінці події у Facebook.

«15 листопада у Посольстві України в Королівстві Швеція відбудеться літературна зустріч із Євгенією Сенік, під час якої вона презентує свої попередні книжки та поділиться творчими планами», - йдеться в анонсі.

Захід розпочнеться о 18:00 та пройде за адресою: Stjärnvägen 2A, SE-181 50 Lidingö, Sverige.

Євгенія Сенік - письменниця родом із Луганська. Авторка книжок "Przepraszam, навчи мене мовчати", "Письмовий стіл", "Країна У, або казки чужим дітям" (у книзі через історію жінки з України розкривається доля заробітчан за кордоном), "Будинок із сірників, узятих із різних коробок" (про людей, які з різних причин втратили дім та засоби до існування).

Учасниця мистецьких резиденцій та літературних заходів в Україні, Швейцарії та Франції. У своїх творах приділяє багато уваги соціальним темам та пошукам відповідей на екзистенційні питання.

Новий роман "Будинок із сірників, узятих із різних коробок" Євгенія Сенік писала з власного досвіду перебування у швейцарській спільноті для безпритульних протягом кількох років.

Фото:Тетяна Азарова