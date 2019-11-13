Світовий конґрес українців відзначає 52-у річницю

Світовий конґрес українців (СКУ), заснований у листопаді 1967 року як Світовий конґрес вільних українців (СКВУ), відзначає 52-річчя.

Про це йдеться на сторінці СКУ у Facebook.

«Великий наплив нових українських імігрантів в країни Заходу після Другої світової війни став передумовою створення 52 років тому Світового конґресу вільних українців, або СКВУ. Конґрес Свободи, який почав свою роботу 12 листопада 1967 р., об’єднав українців з 17-ти країн світу в потужний голос спротиву проти ненависного тоталітарного режиму Совєтського Союзу з чіткою метою - відновити незалежну Українську державу», - йдеться у дописі.

Як відомо, організація була заснована у 1967 році в Нью-Йорку під назвою Світовий конґрес вільних українців (СКВУ). У 1993 році назва була змінена на сучасну — Світовий конґрес українців.

Як зазначається на сайті СКУ, Світовий конґрес українців є міжнародною координаційною надбудовою українських громад у діаспорі, що представляє інтереси понад 20 мільйонів українців. СКУ в 2003 р. був визнаний Економічною та соціальною радою Організації Об’єднаних Націй як неурядова організація зі спеціальним консультативним статусом та в 2018 р. набув статусу учасника міжнародної неурядової організації в Раді Європи.

СКУ має мережу складових організацій та зв’язків з українцями більше ніж у 60 країнах.

Основними цілями і завданнями СКУ є: сприяти єдності та представляти інтереси українського народу в усьому світі; підтримувати та координувати міжнародну мережу своїх складових організацій, які просувають розвиток української релігійної, мовної, духовної, історичної, культурної та соціальної спадщини; підтримувати незалежність, територіальну цілісність, національну ідентичність та економічний розвиток України.

Серед основних завдань СКУ також - зміцнювати зв’язок українських громад і українців діаспори з Україною, у тому числі й з Урядом та громадянським суспільством; дбати за права, соціальне становище та інтереси українців і українських громад та захищати їх, де б вони не були порушені чи не були під загрозою; просувати в світі принципи демократії та людські права, включаючи спостереження за демократичними процесами, як наприклад, під час виборів і референдумів; співпрацювати з урядами, народами, організаціями і особами для досягнення вищезгаданих цілей в дусі миру, свободи, рівності і справедливості.

Дванадцять постійних рад і комісій СКУ активно займаються справами, що відіграють визначальну роль у житті українського суспільства. Вони розглядають питання, що стосуються прав людини і громадянина, Організації Об’єднаних Націй, поінформованості світового співтовариства про Голодомор, освіти, суспільної опіки, допомоги українцям за кордоном, науки, культури, боротьби з торгівлею людьми, засобів масової інформації, спорту тощо.

При СКУ також діють Гуманітарні ініціативи (включно із “Захистом патріотів”), Координаційний комітет підтримки України, Комітет підтримки економічного розвитку України тощо.

Від здобуття Україною незалежності в 1991 р. СКУ докладає зусиль до того, щоб вона стала справжнім світовим епіцентром українізації, що є в інтересах як тих українців, які проживають в Україні, так і тих, які мешкають за кордоном.

На сучасному етапі СКУ всіляко сприяє консолідації світового українства; зміцненню й розширенню своєї мережі та посиленню її впливу в просуванні актуальних українських питань на міжнародному рівні.

СКУ надає особливої уваги зміцненню міжнародної коаліції на підтримку України щодо захисту своєї територіальної цілісності; звільненню українських політичних в’язнів, утримуваних російськими владними структурами, та захисту прав людини, національних і релігійних прав та свобод українців у незаконно окупованому Російською Федерацією Криму і на сході України та українців у Російській Федерації; протидії російській дезінформації та поширенню правдивої інформації про Україну шляхом висвітлення її прогресу в реформуванні, модернізації та поборюванні корупції.

СКУ приділяє увагу наданню Україні гуманітарної допомоги на подолання наслідків російської агресії; підтримці євроінтеграційного курсу України та її вступу до Європейського Союзу; підтримці євроатлантичного курсу України та її вступу до НАТО; наданню міжнародним співтовариством економічної і технічної допомоги Україні; визнанню Голодомору 1932-33 рр. геноцидом українського народу, що вже зробили 17 країн світу, та вирішенню спільних історичних українсько-польських питань за допомогою просвітництва і примирення.

СКУ активно просуває актуальні українські питання на міжнародних форумах та під час зустрічей з високопосадовцями ООН, ЄС, Ради Європи, НАТО та ОБСЄ.

Президентом СКУ з 27 листопада 2018 року є Павло Ґрод. Серед провідних діячів СКУ різних років - Аскольд Лозинський, Евген Чолій, Ярослава Хортяні, Стефан Романів, Орися Сушко, Зенон Потічний, Уляна Супрун, Анна Кісіль, Андрій Футей тощо.

Фото: з архіву Ukrainian World Congress - Свiтовий Конґрес Українців у Facebook