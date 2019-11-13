"Миколайчики" з діаспори привітають зі святом понад 90 дітей загиблих воїнів АТО та сиріт

Фото
Укрінформ
Понад 90 дітей загиблих воїнів АТО/ООС та сиріт отримають до Дня святого Миколая подарунки від українців з різних країн у рамках благодійного проєкту "Подаруй дитині радість".

Акція ініційована українцями з Асоціації солідарності, взаємодопомоги та культури "Добре серце" (Португалія),  а перші посилки вже надійшли в Україну, йдеться на сторінці Центру допомоги сім'ям учасників АТО у Facebook.

"Акція "Подаруй дитині радість" від Associação Cultural de Solidariedade e Apoio "Coração Bondoso" pозпочала свою чарівну роботу. Святий Миколай працює! Зі всього світу потягнулись незвичайним (щирим та світлим) ланцюжком великі коробки з подарунками для дітей загиблих Героїв. Цього року Святий Миколай постукає в двері понад дев'яноста дітей", - йдеться у дописі.

Зазначається, що метою акції є зміцнити у малечі віру в добро й диво. "Добрий Святий Миколай задіяв багато своїх помічників, всіх чарівників зміг об'єднати однією метою - побачити посмішку на обличчі, здійснити маленьку мрію та зберігти віру у добро", - йдеться у соцмережі.

Читайте також: Українці в Осло розповіли, як українські традиції стають частиною життя норвежців

Як повідомляв Укрінформ, благодійний проєкт "Подаруй дитині радість" стартував трохи більше місяця тому. Засновниця Асоціації солідарності, взаємодопомоги та культури "Добре серце" (Португалія), волонтерка Валентина Тимчук зазначила у Facebook, що цьогоріч до акції долучилися українці та друзі України з різних країн світу, зокрема зі США, Нідерландів, Італії, Англії, Ірландії, Франції, Латвії, Туреччини, Іспанії тощо.  

Учасники ініціативи поставили за мету зібрати подарунки й гроші для дітей загиблих воїнів АТО та дітей-сиріт до Дня святого Миколая.

Крім цього проєкту, в Асоціації також реалізували проєкти «Майбутній школяр - 2019» та «Подаруй портфелик першокласникові», допомігши зібрати до першого класу кількадесят дітей-сиріт та дітей загиблих учасників АТО/ООС.

Валентина Тимчук раніше нагадала, що Асоціація «Добре серце» працює у багатьох напрямках: допомога сім’ям АТО та пораненим у госпіталях, збірка коштів на допомогу вихованцям школи-інтернату м.Гірське Луганської обл., адресна допомога хворим дітям, дітям-сиротам тощо.

Фото: Укрінформ, Центр допомоги сім'ям учасників АТО у Facebook

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-