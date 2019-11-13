"Миколайчики" з діаспори привітають зі святом понад 90 дітей загиблих воїнів АТО та сиріт

Понад 90 дітей загиблих воїнів АТО/ООС та сиріт отримають до Дня святого Миколая подарунки від українців з різних країн у рамках благодійного проєкту "Подаруй дитині радість".

Акція ініційована українцями з Асоціації солідарності, взаємодопомоги та культури "Добре серце" (Португалія), а перші посилки вже надійшли в Україну, йдеться на сторінці Центру допомоги сім'ям учасників АТО у Facebook.

"Акція "Подаруй дитині радість" від Associação Cultural de Solidariedade e Apoio "Coração Bondoso" pозпочала свою чарівну роботу. Святий Миколай працює! Зі всього світу потягнулись незвичайним (щирим та світлим) ланцюжком великі коробки з подарунками для дітей загиблих Героїв. Цього року Святий Миколай постукає в двері понад дев'яноста дітей", - йдеться у дописі.

Зазначається, що метою акції є зміцнити у малечі віру в добро й диво. "Добрий Святий Миколай задіяв багато своїх помічників, всіх чарівників зміг об'єднати однією метою - побачити посмішку на обличчі, здійснити маленьку мрію та зберігти віру у добро", - йдеться у соцмережі.

Як повідомляв Укрінформ, благодійний проєкт "Подаруй дитині радість" стартував трохи більше місяця тому. Засновниця Асоціації солідарності, взаємодопомоги та культури "Добре серце" (Португалія), волонтерка Валентина Тимчук зазначила у Facebook, що цьогоріч до акції долучилися українці та друзі України з різних країн світу, зокрема зі США, Нідерландів, Італії, Англії, Ірландії, Франції, Латвії, Туреччини, Іспанії тощо.

Учасники ініціативи поставили за мету зібрати подарунки й гроші для дітей загиблих воїнів АТО та дітей-сиріт до Дня святого Миколая.

Крім цього проєкту, в Асоціації також реалізували проєкти «Майбутній школяр - 2019» та «Подаруй портфелик першокласникові», допомігши зібрати до першого класу кількадесят дітей-сиріт та дітей загиблих учасників АТО/ООС.

Валентина Тимчук раніше нагадала, що Асоціація «Добре серце» працює у багатьох напрямках: допомога сім’ям АТО та пораненим у госпіталях, збірка коштів на допомогу вихованцям школи-інтернату м.Гірське Луганської обл., адресна допомога хворим дітям, дітям-сиротам тощо.

Фото: Укрінформ, Центр допомоги сім'ям учасників АТО у Facebook