У МЗС України нагадали умови співпраці з громадськими організаціями закордонних українців

Міністерство закорднних справ України підтримало заяву Посольства України в Угорщині щодо ситуації, яка склалася в українській громаді, та нагадало умови співпраці з громадськими організаціями закордонних українців.

Про це йдеться на сайті Посольства України в Угорщині.

«МЗС України підтримує заяву Посольства України в Угорщині щодо ситуації, яка склалася в українській громаді. МЗС України та Посольство України в Угорщині співпрацюватимуть лише з тими громадськими організаціями закордонних українців та їхніми представниками, які: підтримують територіальну цілісність України і докладають зусиль у справу відновлення територіальної цілісності нашої Батьківщини; згуртовують та єднають українську громаду в Угорщині; підтримують розвиток добросусідських відносин між Україною та Угорщиною і сприяють зміцненню дружби між нашими народами», - йдеться у повідомленні.

Таким чином МЗС і Посольство України в Угорщині відреагували на на ситуацію в українській громаді.

У понеділок, 11 листопада, Посольство України в Угорщині оприлюднило на своєму сайті заяву, в якій привітало публічну «Заяву керівництва Державного самоврядування українців Угорщини» щодо готовності працювати на благо української громади Угорщини та українсько-угорської дружби, а також сприяти відновленню територіальної цілісності України.

У Посольстві також позитивно оцінили заяву Анатолія Бурого «з вибаченнями за попередні заяви та висловлювання, а також про готовність працювати на благо української громади та українсько-угорських відносин і, що для нас має ключове значення, - про повну підтримку територіальної цілісності України» та висловили сподівання, що «подальші конкретні дії лише підтверджуватимуть ці слова».

У заяві зазначається, що Посольство підтримує висловлений у «Заяві керівництва Державного самоврядування українців Угорщини» заклик відкинути розбіжності та перейти до взаємодії в практичних справах згідно з задекларованими вище принципами.

«Відповідно, очікуємо на аналогічну позицію від Віктора Ручка щодо його публічних висловлювань, спрямованих проти України, до оприлюднення якої вважаємо взаємодію і контакти з ним неможливими та призупиняємо взаємодію з ДСУУ як організацією», - йдеться у заяві.

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«ЗАЯВА ПОСОЛЬСТВА УКРАЇНИ В УГОРЩИНІ ЩОДО СИТУАЦІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ ГРОМАДІ

Вітаємо публічну «Заяву керівництва Державного самоврядування українців Угорщини» щодо готовності працювати на благо української громади Угорщини та українсько-угорської дружби, а також сприяти відновленню територіальної цілісності України.

Позитивно оцінюємо заяву Анатолія Бурого з вибаченнями за попередні заяви та висловлювання, а також про готовність працювати на благо української громади та українсько-угорських відносин і, що для нас має ключове значення, - про повну підтримку територіальної цілісності України. Сподіваємося, що подальші конкретні дії лише підтверджуватимуть ці слова.

Підтримуємо висловлений у «Заяві керівництва Державного самоврядування українців Угорщини» заклик відкинути розбіжності та перейти до взаємодії в практичних справах згідно з задекларованими вище принципами.

Відповідно, очікуємо на аналогічну позицію від Віктора Ручка щодо його публічних висловлювань, спрямованих проти України, до оприлюднення якої вважаємо взаємодію і контакти з ним неможливими та призупиняємо взаємодію з ДСУУ як організацією.

В умовах триваючої гібридної війни Росії проти України будемо продовжувати викривати фейки ботів та тих, хто використовує акаунти неіснуючих осіб, які в українських вишиванках не полишають спроб нищення єдності серед українців під гаслами «піклування про Україну», сіяння розбрату серед українців, дискредитування самого слова «патріот».

Ми не будемо миритися з тим, коли частина громади безапеляційно довіряє, поширює і активно коментує інформацію на підставі дописів з акаунтів неіснуючих осіб, які у своєму прагненні посіяти розбрат, історично випробований російський метод, вже переходять межі загальнолюдських цінностей.

Дякуємо всім, хто був і залишається разом з нами увесь цей час і не лише на сторінках Фейсбука, але й особистою участю у заходах підтримує нашу роботу з інформування громадськості та залучення міжнародної підтримки для протидії російській агресії.

Нинішня «Заява керівництва Державного самоврядування українців Угорщини», а також заява А.Бурого відкривають шлях для взаємодії з тими, хто цього прагне, а не шукає приводів роз’єднати громаду, реалізувавши власні амбіції, та відволікти увагу від справжнього завдання протидії російській агресії.

Зі свого боку, у тому числі враховуючи інформаційні атаки, які були ініційовані останнім часом проти Посольства, ще раз наголошуємо:

- ми продовжимо вживати заходів і закликати до протидії російській агресії;

- ми продовжимо протистояти всім гібридним методам війни проти нас;

- ми допоможемо виправити помилки тим, хто їх припустився, об'єднуючи всіх, хто хоче рухатися вперед єдиною українською громадою.

Закликаємо всіх українців Угорщини не піддаватися на провокації та зберігати єдність.

Посольство взаємодіятиме лише з тими членами Державного самоврядування українців Угорщини, які готові працювати на принципах підтримки української громади та її єдності, сприяти розвитку українсько-угорських відносин і підтримувати відновлення територіальної цілісності України, з тими, хто не втомився від мобілізації зусиль для протидії російській агресії».

Раніше голова Товариства української культури в Угорщині Ярослава Хортяні оприлюднила у Facebook звернення, в якому, зокрема, йдеться про «реванш "руського миру" в Угорщині» і про присутність сепаратистських сил в українській громаді, і висловила занепокоєння, що «всі ці сили можуть прибрати до рук все те, що Товариство української культури в Угорщині створило майже за 28-літню історію свого функціонування».

Ярослава Хортяні розповіла про «надзвичайно небезпечну ситуацію», що склалася, зокрема, після виборів 13 жовтня до місцевого та державного самоврядування національних меншин в Угорщині.

«Від імені Товариства української культури в Угорщині заявляю, що ми ніколи не будемо співпрацювати в Державному самоврядуванні з антиукраїнськими силами», - зазначила Ярослава Хортяні у зверненні й додала, що розраховує «на свідомість нашої громади та всебічну підтримку світового українства та солідарність українського народу». Вона додала, що Товариство української культури в Угорщині «буде боротися і за українців Угорщини і за Україну!»