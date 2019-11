У Бельгії пройде виставка українського художника Романа Мініна

Виставка робіт сучасного художника-монунменталіста Романа Мініна відкриється 14 листопада у бельгійському Льєжі.

Про це повідомляється на сторінці подїі у Facebook.

"Посольство України в Королівстві Бельгія у тісній співпраці з музеєм міста Льєж із задоволенням запрошує вас на виставку "Le temps pour jeter les pierres" - художню інсталяцію робіт українського митця Романа Мініна", - йдеться у повідомленні.

Виставка відкривається о 18:00 у музеї Le Grand Curtius. Вона працюватиме з 10:00 до 18:00 і триватиме до 21 листопада.

Роман Мінін - сучасний український художник-монументаліст, графік, фотограф, автор об'єктів та інсталяцій. Митця добре знають в Україні та за кордоном, а його твори продаються на престижних аукціонах - Sotheby's, Philips тощо.

Художник створює картини, панно, фотографії, інсталяції, а також унікальні вітражі. Роман Мінін постійно експериментує з різними техніками, матеріалами, а також зі світлом, поєднує своє мистецтво з новими технологіями: доповненою реальністю, 3D.

Головною темою робіт художника є робота та культура шахтарів рідного Донбасу.

Роман Мінін народився в 1981 році в Димитрові (нині Мирноград) Донецької області. Закінчив Харківську академію дизайну та мистецтв у 2008 році на відділенні монументального живопису. У 2009 нагородженний медаллю "Талант та покликання" Всесвітнього альянсу "Миротворець". Учасник міжнародних арт-проєктів та експозицій, організатор стріт-арт фестивалів.

Заснував напрями SMS art та TRANSMONUMENTALISM. Активно використовує віртуальну та доповнену реальність у своїй творчій діяльності. Співурядник некомерційної організації Art Embassy та стартапу Transmonument.

Фото: abramovych.art, Embassy of Ukraine in the Kingdom of Belgium‎ у Facebook