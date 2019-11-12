Світовий конґрес українців віддав шану захисникам у День пам’яті

Світовий конґрес українців (СКУ) у День пам’яті долучився до вшанування полеглих у війнах і живих захисників.

Про це повідомляється на сторінці СКУ у Facebook.

«У День пам’яті Світовий конґрес українців вшановує всіх відважних чоловіків і жінок, що боронять свої держави в захисті основних прав і свобод, які ми відстоюємо сьогодні. Ми пам’ятаємо тих, які загинули, зробивши остаточну пожертву. Ми вшановуємо тих, які разом з нами, і обіцяємо ніколи їх не забувати», - йдеться у повідомленні.

«Ми також вшановуємо мужніх захисників суверенітету України та її населення від іноземної агресії, а також військовослужбовців, які сьогодні проходять службу в збройних силах у різних частинах світу, щоб забезпечити мир у нинішньому нестабільному світі», - зазначається у дописі.

Пам'ятну церемонію було організовано 11 листопада Конгресом українців Канади, відділ Торонто.

Як зазначається у соцмережі, від імені Світового конґресу українців у рамках вшанування у Торонто пам'яті полеглих борців збройних сил Канади й України вінок поклали президент СКУ Павло Ґрод та виконавчий директор СКУ Марія Купріянова.

Як повідомлялося, 11 листопада у країнах колишньої Антанти відзначається день перемир'я, пам'яті та завершення Першої світової війни. Йдеться про Комп’єнське перемир'я 11 листопада 1918 року, коли союзники по Антанті у Комп’єнському лісі (Франція) підписали з Німеччиною, яка капітулювала, договір про завершення бойових дії.

День закінчення Першої світової війни у багатьох країнах колишньої антинімецької коаліції є державним святом і відзначається під різними назвами. Наприклад, у США це «День ветеранів», у Франції, Бельгії та Новій Зеландії – «День перемир’я», у Великобританії, Канаді, Австралії – День пам’яті полеглих у війнах. Цей день присвячений всім ветеранам воєн, живим і вбитим на полях бойовиськ.

Фото: сторінки Ukrainian World Congress - Свiтовий Конґрес Українців, Ukrainian Canadian Congress - Toronto Branch у Facebook