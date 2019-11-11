В Оттаві пройшов конкурс борщів
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, подібний захід організовується в столиці Канади уже всьоме.
Свої таланти на розсуд журі та відвідувачів, яких прийшло кілька сотень, представило 33 кухаря. Більшість майстрів частували гостей традиційним м’ясним борщем, але не оминули увагою й пісних страв та навіть зеленого борщу.
Конкурс незмінно пройшов у приміщенні української церкви Оттави.
Дегустація української національної страви була безкоштовною для усіх охочих, утім організатори радо збирали благодійні внески на користь дитячого будинку у Кривому Розі.
Зібрана цього року сума ще підраховується, але в минулі роки на цьому заході вдавалося зібрати близько 4-5 тис. канадських доларів.
Фото: Misha Lytvynyuk Photography