В Оттаві пройшов конкурс борщів

Українська громада Оттави провела традиційний щорічний благодійний конкурс борщів.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, подібний захід організовується в столиці Канади уже всьоме.

Свої таланти на розсуд журі та відвідувачів, яких прийшло кілька сотень, представило 33 кухаря. Більшість майстрів частували гостей традиційним м’ясним борщем, але не оминули увагою й пісних страв та навіть зеленого борщу.

Конкурс незмінно пройшов у приміщенні української церкви Оттави.

Дегустація української національної страви була безкоштовною для усіх охочих, утім організатори радо збирали благодійні внески на користь дитячого будинку у Кривому Розі.

Зібрана цього року сума ще підраховується, але в минулі роки на цьому заході вдавалося зібрати близько 4-5 тис. канадських доларів.

Фото: Misha Lytvynyuk Photography