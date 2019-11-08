В Йокогамі відбудеться фестиваль українського кіно

Чотири українські стрічки покажуть 16-17 листопада в Йокогамі на фестивалі українського кіно.

Про це йдеться на сторінці Посольства України в Японії у Facebook.

«Повідомляємо про проведення фестивалю українського кіно у м.Йокогама. Дата: 16 та 17 листопада», - йдеться у дописі.

Місцем проведення фестивалю стане «Space Alta», що знаходиться за адресою: 2 Chome-8-4 Shinyokohama, Kohoku Ward, Yokohama, Kanagawa.

У програмі показів на 16 листопада – стрічки «Дякую», «Книга-мандрівка. Україна» та «Зима в огні».

У неділю, 17 листопада, покажуть фільми «Дякую», «Кіборги» та «Зима в огні».

Фото: wanderlust.co.uk, Посольство України в Японії/Embassy of Ukraine in Japan/在日ウクライーナ大使館