У Білорусі показали український історичний фільм «Червоний»

Показ української історичної стрічки «Червоний» режисера Зази Буадзе відбувся в Мінську.

Про це повідомляє Посольство України в Республіці Білорусь у Facebook.

«Посольством України був організований показ української історичної драми «Червоний» режисера Зази Буадзе, сюжет якої базується на організації повстання та втечі українських політичних в’язнів з одного з таборів системи ГУЛАГ. Показ фільму, який відбувся в одному з найкращих кінотеатрів Мінська, відвідали посли країн ЄС та СНД, представники дипломатичного корпусу, місцевих ЗМІ, творчих кіл, а також української громади країни», - йдеться у дописі.

Зазначається, що з метою обговорення шляхів розвитку українсько-білоруського співробітництва у сфері кіно у Посольстві 6 листопада відбулась також окрема зустріч Посла з провідними українськими кінокритиками Ігорем Грабовичем і Олександром Гусєвим. Вони за сприяння Посольства прибули до Мінська для роботи в рамках міжнародного кінофестивалю «Лістапад».

Як раніше повідолмлялося на сторінці Посольства, з 1 по 8 листопада у столиці Білорусі проходить міжнародний кінофестиваль «Лістапад» (Minsk International Film Festival Listapad), у рамках якого демонструються українські фільми. Це, зокрема, стрічки "Атлантида" режисера Валентина Васяновича, "Мої думки тихі" режисера Антоніо Лукіча, чесько-словацько-український художній фільм "Розмальований птах" та документальний українсько-білоруський фільм "Моя бабуся з Марса".

Фото: Посольство України в Республіці Білорусь у Facebook