У Стокгольмі пройде П’ятий скандинавський фестиваль українського кіно

Сучасні українські фільми презентують у столиці Швеції 28 листопада - 1 грудня під час П’ятого скандинавського фестивалю українського кіно.

Про це повідомляє Посольство України в Швеції у Facebook.

"28 листопада – 1 грудня у Стокгольмі за ініціативи та під егідою Українського Інституту в Швеції відбудеться традиційний фестиваль українського кіно. До уваги глядачів буде представлено такі сучасні стрічки: "Іловайськ" ("Іловайськ 2014. Батальйон "Донбас" - ред.) режисера Івана Тимченка, "Заборонений" Романа Бровка, "Фокстер і Макс" Анатолія Матешка, "Ціна правди" Агнешки Голланд, "Гуцулка Ксеня" Олени Дем’яненко", - йдеться у дописі.

Зазначається, що 30 листопада відбудеться творча зустріч з режисеркою Агнешкою Голланд.

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Партнери фестивалю – стокгольмський кінотеатр “Saga Bio” (Kungsgatan, 24) та Посольство України у Королівстві Швеція.

Детальнішу інформацію про П’ятий скандинавський фестиваль українського кіно та час кінопоказів можна знайти тут.

Фото: Укрінформ, ukrainskainstitutet.se