У Стокгольмі пройде П’ятий скандинавський фестиваль українського кіно
Про це повідомляє Посольство України в Швеції у Facebook.
"28 листопада – 1 грудня у Стокгольмі за ініціативи та під егідою Українського Інституту в Швеції відбудеться традиційний фестиваль українського кіно. До уваги глядачів буде представлено такі сучасні стрічки: "Іловайськ" ("Іловайськ 2014. Батальйон "Донбас" - ред.) режисера Івана Тимченка, "Заборонений" Романа Бровка, "Фокстер і Макс" Анатолія Матешка, "Ціна правди" Агнешки Голланд, "Гуцулка Ксеня" Олени Дем’яненко", - йдеться у дописі.
Зазначається, що 30 листопада відбудеться творча зустріч з режисеркою Агнешкою Голланд.
Партнери фестивалю – стокгольмський кінотеатр “Saga Bio” (Kungsgatan, 24) та Посольство України у Королівстві Швеція.
Детальнішу інформацію про П’ятий скандинавський фестиваль українського кіно та час кінопоказів можна знайти тут.
Фото: Укрінформ, ukrainskainstitutet.se