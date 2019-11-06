У Бішкеку відбувся IV Республіканський фестиваль української пісні й танцю

IV Республіканський фестиваль «Українська пісня і танець на землі Манаса» пройшов днями у Бішкеку.

Про це повідомляє у Facebook Посольство України в Киргизстані.

«У рамках проведення у Бішкеку тижню української культури в Киргизстані відбувся IV Республіканський фестиваль «Українська пісня і танець на землі Манаса», присвячений Дню української писемності та мови», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у заході взяли участь голова Асамблеї народу Киргизстану А.Еркібаєв, представники органів державної влади Киргизстану, голова Українського товариства Киргизької Республіки «Берегиня» В.Нарозя, українські творчі колективи з регіонів Киргизстану, а також народний художній колектив «Ансамбль танцю «Вітамінчики» з Києва під керівництвом Олега та Олени Мельників.

Учасників та гостей фестивалю привітав Посол України В.Жовтенко. Дипломат відзначив важливість цієї визначної події у культурному житті столиці Киргизстану, яка «стала практичним внеском у розвиток міжнародного культурного співробітництва між Україною та Киргизстаном».

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Фото: Посольство України в Киргизстані / Embassy of Ukraine in Kyrgyzstan у Facebook