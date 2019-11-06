Успішний бізнес та смак дитинства: українська крамниця в Огайо спокушає ковбасами

Українська родина у США на прізвище Сало вже понад 40 років володіє сімейною м’ясною крамницею у міста Парма (штат Огайо), де готують смачні копчені ковбаси, які знають і люблять далеко за межами штату.

Щодня тут виробляють до 200 кг, а до свят - усі 900 кг ковбас, виготовлених за секретними родинними рецептами, повідомляє Голос Америки.

«Америка - країна в який знайшли місце буквально усі народу світу. Разом зі своєю культурою та традиціями вони привезли сюди й свою кухню. Іммігранти ходять за смаком дитинства до крамниць своїх співвітчизників. У штаті Огайо, де перші українці оселилися ще наприкінці 19-го сторіччя, існує чимало українських магазинів. Мешканці міста Парма ходять за українськими харчами та виготовленими на місці копченими ковбасами до крамниці родини на прізвище Сало», - йдеться у повідомленні.

Українська м'ясна крамниця «Стейт Мітс» – родинний бізнес сім’ї Сало. У 70-х роках крамницю заснував український емігрант Юрій Сало й керував нею разом із дружиною з 1980 р. до 1990 р. Зараз справами завідує їхній молодший син Джордж Сало.

Він розповідає, що по смерті батька мама, в якої було четверо дітей, 13 років все у крамниці робила сама: від обліку й обслуговування покупців. З часом їй стало складно тримати на собі родину й бізнес, тому вона вирішила продати крамницю.

Джордж, якому тоді було 17 років, попросив дати йому шанс спробувати себе у цьому бізнесі. «Я сказав мамі: не продавай крамницю, дай мені шанс, і ми зможемо керувати нею разом», - розповідає власник м’ясної крамниці «State Meats» Джордж Сало.

Зараз, 16 років потому, крамниця процвітає. Джордж досконало знає кожний аспект цього бізнесу. Зокрема, щодо копчення ковбас – це фішка «Стейт Мітс». Більше того, він сам вдосконалює рецепти батька.

«Я перебрав керування, коли мені було 17 років. У мене були записи рецептів батька, які він залишив. Тож у мене було загальне уявлення про склад продукції. Але чимало таємниць приготування він, вочевидь, забрав із собою. І він помер, коли мені було п’ять. Тож мені довелось багато чого вчити із самого початку», - пригадує Джордж.

«Я відвідував кілька курсів із копчення м’яса, сам проводив власні дослідження, експерименти, вивчав цілу науку, що стоїть за готуванням м’яса, так само, як за випіканням торта. Треба знати, коли що додавати, як довго змішувати. Чимало з того, що задовольняє смаки моїх покупців, цього я розробив сам», - каже власник крамниці.

Спершу м’ясо перемелюють, додають спеції та добре вимішують. Затим – начиняють ковбаси лише у натуральну оболонку. Далі – найзапашніший етап: копчення на газі й вугіллі.

Ковбаси знаходяться у коптильні 5-6 годин. Одна з них вміщує близько 115 кілограмів ковбаси.

Ці ковбаси роблять лише зі свіжої, незамороженої свинини, додають перець, часник, сіль та інші спеції. Однак скільки м’ясо треба вимішувати, в яких пропорціях і коли треба закинути приправу – комерційна таємниця. Тому з 11 людей, які працюють у «Стейт Мітс», ковбаси роблять лише Джордж із єдиним помічником. «Якщо хочете зберегти таємницю – нею не варто ділитись з усіма», - каже власник крамниці.

Загалом тут щодня виробляють до двохсот кілограмів ковбаси кількох видів. А до свят ця кількість може сягати дев’ятисот кілограмів на день. Продають їх не лише на місці, а й постачають до п’яти продуктових магазинів, шести ресторанів і також до церков на різноманітні фестивалі. Через це контроль за якістю – посилений.

Джордж розповідає: «Нас щодня перевіряє департамент сільського господарства штату Огайо. Вони приходять і перевіряють температуру на всіх етапах виробництва, дотримання санітарних норм. Адже ми продаємо продукцію до багатьох закладів у великих обсягах, тож треба бути певними, що все зроблено правильно. Інспектор приходить кілька разів на тиждень о 8 ранку, щоб переконатись, що все чисто до початку виробництва. В інші дні він приходить у середині дня, о 10-11-й годині, щоб побачити, чи правильні температури й етапи процесу, чи ми дотримуємось федеральних правил. Часом він з’являється після обіду, перевіряючи, чи миємо ми руки правильним милом, чи дотримано санітарних норм».

Сім років тому родина втілила іще одну давню мрію й відкрила поруч із крамницею бістро, де готують улюблені українцями страви: борщ, відбивні, деруни, чебуреки. Джордж каже, американцям також дуже подобається їхня кухня. «Чимало наших покупців – українці, десь 50%. Решта – американці, поляки, росіяни, литовці, угорці, словени – вихідці з усієї Східної Європи», - каже власник крамниці.

Джордж повсякчас поштою відправляє покупцям ковбасу до інших штатів, тож у майбутньому він мріє відкрити такі ж м’ясні крамниці у Нью-Йорку й Чикаго, де, як і в Огайо, також живе велика українська громада.

Фото: cleveland.com, Голос Америки

Відео: Голос Америки