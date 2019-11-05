У Кишиневі пройдуть круглий стіл і показ фільму про Голодомор

Круглий стіл та показ художнього фльму «Гіркі жнива», присвячені штучному голоду в Україні та Молдові, відбудуться сьогодні у Кишиневі.

Про це повідомляється на сторінці Посольства України в Молдові у Facebook.

"Запрошуємо взяти участь у круглому столі у Кишиневі на тему "Голодомор в Україні 1932-1933 років та організований голод у Молдовській РСР (1946-1947)", який відбудеться у Міжнародному незалежному інверситеті Молдови "ULIM" Universitatea Liberă Internaţională din Moldova 5 листопада 2019 року о 15:00 (4-й поверх, зал Медіатека), а о 18:00 - на перегляд художнього кінофільму "Гіркі жнива" у кінотеатрі "Одеон" Cinematograful "Odeon", - йдеться у дописі.

Як зазначається у програмі заходу, розміщеній у дописі, метою круглого столу є обговоорення трагічних подій терору голодом, організованого владою, що призвів до загибелі мільйонів людей. У заході візьмуть участь представники наукової сфери України і Молдови, громадянського суспільства, спільнота українців Молдови тощо.

Читайте також: СКУ розпочинає кампанію з підвищення в Німеччині обізнаності про Голодомор

Показ драми «Гіркі жнива» відбудеться у рамках Днів нового українського кіно, які пройдуть 5-7 листопада у Кишиневі за фінансової підтримки Посольства України в Республіці Молдова та за організації української громади.

Фото: Укрінформ, Ambasada Ucrainei în Republica Moldova/Посольство України в Молдові у Facebook