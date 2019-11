У Чикаго зібрали понад 8,5 тисяч доларів на лікування українських воїнів

Фонд Revived Soldiers Ukraine організував у Чикаго благодійний концерт за участі львівського скрипаля-віртуоза Олександра Божика, на якому зібрали понад 8,5 тис. доларів на потреби поранених українських воїнів.

По це повідомила у Facebook президентка фонду Revived Soldiers Ukraine Ірина Ващук Дісіпіо.

«Дякуємо, Чікаго! На благодійному концерті Revived Soldiers Ukraine з Олександром Божиком було зібрано $8520 на потреби поранених військових України, а також на утримання реабілітаційного центру Next Step Ukraine», - написала Ірина Ващук Дісіпіо.

Вона подякувала за допомогу, спонсорство і сприяння в організації заходу волонтерам, ряду українських організацій і установ у Чикаго (зокрема, Ukrainian Institute of Modern Art, Selfreliance Ukrainian American Credit Union, Українському Католицькому Університету, The Heritage Foundation Meest-Karpaty та DVL Express Inc, ресторану української кухні Tryzub Ukrainian Kitchen), Українському конгресовому комітету Америки (відділ Іллінойс) тощо.

Серед присутніх на концерті гостей були, зокрема, поранений український війсковий Олег Івахнюк, на якого чекає операція, та діти українських воїнів, загиблих під час російсько-української війни, які перебували на тижневому відпочинку у США. Про це розповіла у соцмережі куратор Українського національного музею в Чикаго Марія Климчак.

За її словами, Олег Івахнюк є восьмим воїном, яких під своє крило і молитву бере парох церкви св. Йосифа у Чикаго о. Микола Бурядник і разом з громадою ставить на ноги.

Фото, відео: Irina Vashchuk Discipio