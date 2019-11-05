У Туреччині писатимуть Всеукраїнський радіодиктант національної єдності

Українська громада у різних містах Туреччини долучиться до написання радіодиктанту національної єдності 8 листопада.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Запрошуємо українців долучитися до щорічної акції «Всеукраїнський радіодиктант національної єдності» до Дня української писемності та мови. 8 листопада об 11:30 збираємося у приміщенні Української спілки. Початок заходу — о 12:00. Радіодиктант почнеться о 12:20 (за турецьким часом)», - повідомили в Українській спілці в Анкарі.

Радіодиктан національної єдності також писатимуть у Стамублі, Анталії, Мармарисі та Айдині.

В Анталії радіодиктант писатимуть у ГО «Українська родина».

Текст радіодиктанту у прямому ефірі читатиме відомий мовознавець, автор підручників і посібників з української мови та літератури Олександр Авраменко. Він складає текст диктанту останні 13 років і цього року внесе туди кілька елементів на перевірку нової редакції чинного правопису.

Як відомо, цьогоріч уперше диктант можна буде перевірити вже за 15 хвилин після його написання. За цей час (11:45-12:00) охочі зможуть надіслати свій текст (фото, скан або скріншот із вказаною зворотною адресою) на електронну скриньку Українського радіо (rd@nrcu.gov.ua) або у приватні повідомлення на сторінці Українського радіо у Фейсбук (UA: Українське радіо) чи на вайбер – 097-107-107-9. Повідомлення надсилається на одну з адрес, не дублюючи на всі.

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Всеукраїнський радіодиктант національної єдності був започаткований у 2000 році з метою єднання навколо мови. Відтоді щороку слухачі, а віднедавна й телеглядачі (акцію транслює телеканал UA: Перший) можуть взяти участь у написанні диктанту й перевірити, наскільки добре вони знають мову. Пишуть диктант і за межами України. Торік на адресу Українського радіо надійшло 32779 диктантів. З них без помилок написали 311 учасників.

Фото: Укрінформ, Ukrayna Derneği - Ankara / Українська Спілка в Анкарі‎, Українська родина у Facebook