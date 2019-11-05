В Анкарі відбудуться українські читання

Українські читання за участі українського поета, перекладача та есеїста Андрія Любки пройдуть в Анкарі 9 листопада.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«9 листопада, у День української писемності та мови, в Національній бібліотеці Туреччини лунатиме українське слово! Відомий український поет, перекладач і есеїст Андрій Любка завітає до Анкари, щоб ознайомити як українського, так і турецького читача зі своїм творчим доробком», - повідомляє Українська спілка в Анкарі.

Автор читатиме уривки з попередніх творів, а також із нової книжки «У пошуках варварів. Подорож до країв, де починаються і не закінчуються Балкани», дія якої розпочинається і завершується у Туреччині.

Захід буде відбуватися двома мовами - українською і турецькою.

У програмі читань також презентація книги письменниці української діаспори Туреччини Ольги Улгер «Сповідь сучасної Роксолани».

Перед учасниками виступлять танцювальний ансамбль «Квіти України» та хор «Роксолана».

Захід організовує Українська спілка в Анкарі спільно з Посольством України в Турецькій Республіці.

Фото: molbuk.ua, Ukrayna Derneği - Ankara / Українська Спілка в Анкарі