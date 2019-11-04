У Бухаресті стартують Дні українського кіно

У столиці Румунії Бухаресті 4 листопада розпочинають роботу Дні українського кіно.

Про це Укрінформу повідомили у прес-службі Держкіно.

“Триватимуть Дні українського кіно у Бухаресті з 4 по 6 листопада 2019 року. Глядачі побачать створені за підтримки Держкіно фільми “Заборонений”, “Дике поле” та “Шляхетні волоцюги”, кіноальманах “Все починається в Києві” й класику українського і світового кінематографа – стрічку Юрія Іллєнка “Білий птах з чорною ознакою”, - ідеться в прес-релізі.

Як зазначається, відкриється фестиваль стрічкою Романа Бровка “Заборонений” за історією життя поета і правозахисника Василя Стуса. Перед показом відбудеться дискусія щодо стану та розвитку кіногалузі в Україні та Румунії.

Місцем проведення кінофестивалю є кінотеатр Cinema Muzeul Țăranului при Національному Музеї румунського селянина, одному із провідних музеїв народного мистецтва та традицій Європи.

До складу української делегації увійшли голова ГО “Європейська кінофундація” та продюсер фільму “Заборонений” Артем Денисов, заступник директора мережі кінотеатрів КП “Київкінофільм” Лариса Зубенко, кінознавець Олена Бабій та актор фільму “Дике поле” Олег Москаленко. Програмою передбачені зустрічі членів делегації з румунськими продюсерами, представниками кінофестивалів, кінокритиками.

Організатори заходу - ГО “Європейська кінофундація” та Мережа кінотеатрів КП “Київкінофільм” за підтримки Держкіно, Посольства України в Румунії, Союзу українців Румунії та кінотеатру Cinema Muzeul Țăranului.