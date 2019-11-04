«Просвіта» в Аргентині представила виставку про російську агресію в Україні

Українське культурне товариство (УКТ) «Просвіта» в Аргентині взяло участь у "Ночі музеїв" ("La Noche de los Museos"), де представило виставку "Лінія фронту" українського фотографа Андрія Дубчака про російську агресію в Україні.

Про це повідомив пресовий референт Референтури преси УКТ "Просвіта" в Аргентині Хав’єр Апонюк Савич у Facebook.

"Відбулося шістнадцяте зібрання «Ніч музеїв», участь в якому взяв уряд міста Буенос-Айреса. У заході пропонувалося безкоштовне відвідування 280 музеїв та культурних закладів. Українське культурне товариство "Просвіта" брало участь із виставкою "Лінія Фронту" українського фотографа Андрія Дубчака, на котрій була представлена російсько-українська війна на Донбасі через особисті історії військових та цивільних", - йдеться у пвідомленні.

Як зазначив Хав’єр Апонюк Савич, виставка стала "унікальною можливістю представити аргентинській громадськості правду про ситуацію, яка склалася, та про те, як вона впливає на життя постраждалих".

Нагадується, що російська агресія вже спричинила понад 13 000 загиблих, 24 000 поранених та 1400 000 переселених, що Російська Федерація незаконно окуповує Кримський півострів з 2014 року і є збудником і частиною українського конфлікту на Донбасі.

Хав’єр Апонюк Савич розповів, що протягом тижня члени управи під керівництвом голови УКТ «Просвіта» і куратора виставки Юрія Данилишина готували приміщення для прийому понад 500 осіб.

Під час заходу присутні мали нагоду насолодитися піснями у виконанні капели бандуристів «Тарас Шевченко» під керівництвом Олеся Берегового, солістки Наталії Юзючук (з Центрального відділу нашого товариства) та дуету Наталії Шевченко і Галії Кінаш у супроводі Альберта Нідасковського на акордеоні.

Об'єднання жінок "Просвіта" запропонувала присутнім меню з різноманітними типовими українськими стравами та солодощами.

Читайте також: Конгрес українців Канади переобрав президентом Олександру Хичій

Хав’єр Апонюк Савич також розмістив у Facebook відео з виставки.

Андрій Дубчак - фотограф, кореспондент Радіо Свобода (з лютого 2003 року). Виконує функції редактора інтернет-сайту, займається мультимедіа, SEO, фотографією. Народився 1976 року в місті Калинівка Вінницької області. Лауреат конкурсу Lovie Awards у номінації Інтернет-відео за «​відео з йолки». Фіналіст конкурсу European Media Digital Award 2019 у номінації «engagement»​.

Фото: Javier Aponiuk Sawicz‎