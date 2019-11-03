Зеленський подякував канадським українцям

Канадці українського походження багато зробили для становлення незалежної України та заслуговують на подяку.

Про це йдеться у зверненні Президента України Володимира Зеленського, оприлюдненому на з’їзді Конгресу українців Канади, що проходить цими днями в Оттаві.

“Ми вдячні кожному канадцеві українського походження за внесок у становлення та розбудову незалежної України. Ваша справа - неоціненна, а ваш патріотизм та віра в Україну надихають та окриляють українців у всьому світі”, - заявив Зеленський.

Він наголосив, що українській діаспорі в Канаді вдалося “не лише зберегти національну ідентичність та глибинні зв’язки з Батьківщиною, а й значно розширити географію української культури та традицій”.

“Сьогодні у часи російської агресії проти України ви не залишилися осторонь. Ваша невтомна підтримка і допомога, яку ми відчуваємо і на фронті, і у процесі розбудови наших інституцій, слугують надійною опорою у протидії ворогу та посиленні нашої держави”, - зазначив Президент.

Глава держави додав, що “вдячний кожному за надану гуманітарну допомогу, сприяння у лікуванні поранених бійців та оздоровлення дітей із сімей загиблих воїнів”.

“Все це є свідченням великої любові до України та запорукою єднання всіх українців. Разом ми здатні подолати всі виклики, що стоять перед нами. Тільки об’єднавшись, ми сильні. Тільки разом ми досягнемо успіху та омріяної перемоги”, - підсумував він.

Як відомо, Конгрес українців Канади – парасолькова організація, яка об’єднує під своїм дахом усі українські громадські організації Канади. Заснована в 1940 році у Вінніпезі, нині вона складається із шести провінційних рад та 34 відділів у містах всієї Канади. Під час з’їзду, що проходить раз у три роки, делегати від усіх організацій обирають президента КУКу та формують пріоритети майбутньої роботи. Наразі організацію очолює Олександра Хичій.