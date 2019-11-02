Українці Молдови взяли участь у другому Форумі національних етносів

У кишинівському Палаці республіки відбувся другий Форум національних етносів «Молдова в серці моєму» на відзначення 30-річчя початку етнокультурного відродження в країні.

У заході взяли участь українці, болгари, гагаузи, греки, азербайджанці та представники інших національностей, які проживають на території Молдови.

«У нашій країні вдалося домогтися довгострокової міжетнічної злагоди. І представники етносів, які проживають у Молдові, пишаються тим, що є її громадянами, а ми пишаємося таким великим розмаїттям культур і мов у РМ. Крім того, завдяки широкому національному консенсусу нам вдалося мирно усунути олігархічний режим і досягти стабільності і спокою в країні», - зазначив президент Молдови Ігор Додон, під патронатом якого проводився форум.

Голова Координаційної ради українських громадських організацій Молдови Віталій Мрук підкреслив у своєму виступі, що «національний рух наприкінці вісімдесятих - початку дев’яностих наповнював вітрила всіх без винятку політичних сил, які боролися за суверенітет і демократію».

За його словами, для українців Молдови національна ідея була потужним двигуном відродження української мови, національних традицій і збереження культурної спадщини. Він підкреслив, що українська діаспора в Молдові найчисленніша, і сьогодні саме завдяки активності українських організацій, об'єднаних у Координаційну раду, функціонують школи з українською мовою викладання, проводяться олімпіади на знання української мови, фестивалі української пісні тощо. Віталій Мрук також поіменно назвав тих, хто стояв у витоків відродження українства у Молдові.

Учасники заходу відзначили, що форум допомагає відчувати єдність у Молдові, де проживають представники понад 100 національностей і народностей, найчисленніші з яких - українці, росіяни, болгари, гагаузи.

Зінаїда Гурська

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