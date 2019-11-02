Вихованці українського гурту “Веселка” в Берліні привітали поранених бійців

Вихованці українського гурту “Веселка” в Берліні привітали поранених бійців

Укрінформ
Вихованці Українських груп розвитку дитини «Веселка», які працюють у Берліні під керівництвом Анни Гілецької, влаштували у п’ятницю концерт, на який запросили українських поранених бійців, які проходять лікування в шпиталі Бундесверу.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Діти підготували програму з пісень, віршів і танців. А також подарували двом пораненим – Олександру та Сергію – свої малюнки з побажаннями скорішого одужання.

Після концерту було влаштовано чаювання. Під час спілкування Сергій і Олександр розповіли про себе, про фронт, про те, як Україна захищає себе проти ворога.

Протягом вечора було зібрано 100 євро допомоги на потреби героїв, які лікуються в Берліні. Це вже не перша гуманітарна допомога від «Веселки» українським бійцям. Кошти, зібрані від благодійних заходів, а також частково від оплати за проведення занять, спрямовуються на допомогу дитячим закладам, зокрема, КЗ "Хотинська спеціальна ЗОШ - інтернат №1". Робота ведеться разом з волонтерами, зокрема, через оранізацію Ukraine-Hilfe Berlin.

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«Веселка» (яка розшифровується як Веселі, Енергійні, Сміливі, Емоційні, Люблячі, Кмітливі, Артистичні) - це дві групи: старша, діти віком 6-11, та молодша – 3-5-річні. Групи були засновані у січні 2015 року з метою прищепити маленьким українцям, які живуть далеко від Батьківщини, любов до рідної мови та літератури, її музичного скарбу, традицій через розвиваючі ігри та заняття.

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