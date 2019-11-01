Українська суботня школа в турецькому Кушадаси продовжила набір дітей

Українська суботня школа Кушадаси при Українській культурній спілці Кушадаси продовжує набір дітей різного віку.

Про це йдеться на сторінці спілки у Facebook.

«Українська суботня школа Кушадаси при Українській культурній спілці Кушадаси продовжує набір дітей у групи: 1-2 роки, 3-6 років та 7-15 років. Приєднуйтесь до нашої великої родини та приводьте своїх діток», - повідомляється у дописі.

Як зазначається, основна мета школи - допомогти дітям з українським корінням вивчати рідну мову, пізнавати українську літературу та культуру, підтримувати українські звичаї і традиції.

«Наша школа відкрита для всіх дітей, хто хоче вивчати українську мову та знайомитися з Україною в цілому. Тож, ласкаво просимо всіх бажаючих!», - запросили у спілці.

З усіх питань щодо школи можна писати в повідомлення або на електронну адресу спілки ukraynakushdernegi@gmail.com.

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Фото: Українська культурна спілка Кушадаси \ Kuşadası Ukrayna Kültür Derneği