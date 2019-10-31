В американському Воррені відбуеться виїзне консульське обслуговування українців

Виїзне консульське обслуговування громадян України відбудеться 23 листопада в місті Воррен (США).

Про це повідомляє пресслужба Генерального консульства України в Чикаго.

«До уваги громадян України! Виїзне консульське обслуговування у місті Воррен. Шановні друзі, для запису на прийом необхідно звернутися до Генерального консульства України в Чикаго за номером телефону (312) 642-4388 (ext.111) або надіслати електронного листа на адресу: gc_usc@mfa.gov.ua», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, консульський прийом здійснюватиметься з наступних питань: оформлення та видача паспортів, оформлення доручень, засвідчення підпису на заяві, реєстрація дітей громадянами України.

Детальнішу інформацію можна знайти тут.

Додатково з переліком документів, заявами можна ознайомитися на офіційній сторінці консульства: https://chicago.mfa.gov.ua.