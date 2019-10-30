В Оттаві говоритимуть про Голодомор

У столиці Канади відбудеться лекція “Голодомор та добровільна сліпота Заходу” відомого науковця Ірини Дмитришин.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Під час лекції йтиметься про подорож французького політика Едуарда Херіота до України в серпні 1933 та заперечення ним тогочасного масового голоду.

Лекція розпочнеться о 19:30 в приміщенні факультету соціальних наук університету Оттави. Усі охочі можуть потрапити на неї безкоштовно.

Захід пройде за підтримки Канадського інституту українознавства та Центру дослідження й просвітництва Голодомору.

Зазначимо, що Ірина Дмитришин - історик, перекладач та лектор Національного інституту східних мов й цивілізацій у Парижі.

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Як відомо, Канада на державному рівні визнала Голодомор актом геноциду у 2008 році. З того часу країна щороку вшановує День пам’яті жертв голодоморів. На провінційному рівні Голодомор визнали у шести із 13 провінцій та територій Канади.