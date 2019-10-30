В Ізмірі запрацювала українська суботня школа

В Ізмірі розпочала роботу суботня школа при Українській спілці солідарності міста Ізмір.

Про це йдеться на сторінці спілки у Facebook.

«Перший день в суботній українській школі міста Ізмір! Вітаємо всіх нас, в добрий час!», - йдеться у дописі.

Урочисте відкриття школи відбулося 26 жовтня. Перший урок присвятили українській мові та прикладному мистецтву, який провела викладач Людмила Паламаренко.

Як повідомляється у соцмережі, з листопада і надалі школа працюватиме за наступним розкладом (до прикладу): 2 листопада - комплексний урок: музичне мистецтво, історія та культура українського народу, заняття з вокального ансамблю. Викладач Людмила Паламаренко. У суботу, 9 листопада, знов уроки мови, і так надалі.

Заняття триватимуть 2 години, початок о 12:00. Адреса школи: İzmir, Balçova, Onur Dalya sok., no.:31.

«Наша мета - створити у стінах школи атмосферу доброти та поваги. Навчати дітей мові, культурі та традиціям нашого народу. Тож до зустрічі у нашій спільно-школі!», - запросили у соцмережі.

Фото: Юлия Полторак