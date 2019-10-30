Українці португальського Алгарве надіслали гуманітарну допомогу для дітей-сиріт зі Львівщини

Українці португальського міста Алгарве зібрали гуманітарну допомогу для дітей-сиріт з дитячого дошкільного закладу «Пролісок» у м. Стрий.

Про це повідомила волонтерка, засновниця Асоціація солідарності, взаємодопомоги та культури "Добре серце" (Португалія) Валентина Тимчук у Facebook.

"До України поїхало 25+14 кг вантажу. Цього разу відправили дитячий одяг до м.Стрий Львівської обл. у дитячий дошкільний заклад "Пролісок", у якому є 6 дітей-сиріт, яким ми допомагаємо!", - написала Валентина Тимчук і додала: "Посилки зібрані українцями Алгарве".

Засновниця асоціації подякувала ініціативній групі Алгарве, волонтерам та усім, хто долучивсля до збірки допомоги, і нагадала, що «Добре серце» відкрите для всіх.

Крім того, вона повідомила у соцмережі, що українці Алгарве також зібрали кошти на 3 мобільні телефони і новий персональний комп'ютер для "Проліска".

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Як повідомляв Укрінформ, асоціація «Добре серце» працює у багатьох напрямках: допомога в Україні сім’ям АТО та пораненим у госпіталях, збірка коштів і речей для дітей-сиріт, вихованців дитбудинків, адресна допомога хворим дітям тощо.

Зокрема, у вересні українці з різних країн світу долучилися до благодійного проєкту "Подаруй дитині радість", яку ініціювала Асоціація солідарності, взаємодопомоги та культури "Добре серце" (Португалія). Учасники ініціативи збирали подарунки і кошти для дітей загиблих воїнів АТО та дітей-сиріт до Дня святого Миколая.

Улітку "Добре серце" ініціювала акцію "Майбутній школяр - 2019", до якої долучились українці Португалії, Італії, Туреччини та Латвії. Спільно змогли зібрати 16 першокласників, серед яких діти-сироти та діти загиблих учасників АТО/ООС.

Крім того, у липні-серпні асоціація "Добре серце" разом із Центром допомоги сім’ям учасників АТО м.Львів реалізували проєкт "Подаруй портфелик першокласникові". Учасники проєкту допомогли зібрати до школи 12 дітей-сиріт.

Фото: kids2kids-fund.com, Влентина Тимчук у Facebook